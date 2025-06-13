【モデルプレス＝2025/06/13】スターバックス コーヒー ジャパンでは、「アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ」と「アールグレイ ブーケ ＆ ティー ラテ」を、2025年6月18日（水）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。【写真】スタバ初“辛いフラペ”登場◆スタバ、夏にぴったりの華やかな2つのティービバレッジ「アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ」は、過去に販売された「アール