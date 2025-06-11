 新車価格越えの中古車が大量流通したほどの大人気モデル トヨタは、人気コンパクトSUVである「カローラクロス（10系）」を一部改良し発売を開始した。同時に、スポーツ仕様の「GR SPORT」を新設定し、8月3日より発売を開始する。改良後モデルから、ガソリン車の設定は無くなり、ハイブリッド車のみの設定となった。トヨタ カローラクロス（10系）は、2021年9月に販売が開始されたモデル。車名からも分かる通り、カロー