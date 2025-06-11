広島・上本崇司【写真：小林靖】フルカウント

広島の上本崇司が見せた鮮やかな守備に称賛の声「素晴らしいプレー」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 広島の上本崇司が10日のロッテ戦に「7番・左翼」で先発出場した
  • 4回に鮮やかな守備を披露して球場を沸かせ、SNSでは称賛の声も
  • 「熱盛!」「素晴らしいプレー」「本当にナイスプレー!」などの声が相次いだ
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