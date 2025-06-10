タレント・辻希美（３７）の夫・杉浦太陽（４４）が、１０日放送のトークバラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）にゲスト出演。長女のインフルエンサー希空（のあ＝１７）が、家に彼氏を連れてきた時のエピソードを告白した。娘に彼氏ができた時のパパのリアクションについて話題になり、杉浦は「ウチ、もう経験してんですけど…」と、希空に彼氏がいた頃のエピソードをサラッと明かした。「『ただいま』