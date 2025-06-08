この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛猫にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 反則級のかわいいポーズで「ナデナデおねだり」 ペットをなでると人間が癒やされますが、ペットもまた「ナデナデ」が好きな子がいるようです。今回の投稿者・ニコ🐾ミア🐱体格差兄妹さんのお家の猫ち