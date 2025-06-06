中国メディアの澎湃新聞は5日、韓国大統領選挙で勝利し、4日に就任した李在明（イ・ジェミョン）氏について、「どのような司法リスクに直面しているのか」とする記事を掲載した。記事はまず、李氏について「複数の裁判を抱えており、不確実な司法リスクが5年の任期に新たな脅威をもたらす可能性がある」と伝えた。そして、李氏の司法リスクは主に、汚職疑惑に関連する一連の裁判の審理、公職選挙法違反の差し戻し審、偽証教唆事件