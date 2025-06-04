アニメ『Dr.STONE』第4期最終シーズン第2クールが7月10日（木）夜22時よりTOKYO MX他にて放送が決定。そして、第2クールのメインPV＆主題歌アーティスト情報が発表された。＞＞＞PVのカットやアーティスト、新キャラをチェック！（写真4点）突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険