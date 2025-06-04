家族として共に長い時間を過ごした愛犬との別れ……誰にとっても悲しく、つらいものです。犬は言葉を話すことはできませんが、死期が近くなったとき、さまざまなサインを通じて飼い主に何かを伝えようとすることがあるといわれます。実際に、死期が近い犬にはどのような行動がみられるのでしょうか。そして、飼い主はそのサインにどう気付き、心の準備をすればよいのでしょうか。ますだ動物クリニック（静岡県島田市）院長で獣