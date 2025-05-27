¤«¤Ä¤Æ±ºÏÂ¤ä¿À¸Í¤Ë½êÂ°¤·¡¢JÄÌ»»321»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¸½ºß¤ÏJFL¤ÎY.S.C.C.²£ÉÍ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF¹â¶¶½Ô´õ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥È»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï°ú±Û¤·¡££²²óÌÜ¤Îº£Æü¤Ï¹çÆ±¤Ç¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡£´ðËÜ´ðËÜ¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜ¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£ºî¶È¤¹¤ëÅÙ¤Ë·ùÌ£¤Ã¤Ý¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿­Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª»Å»ö¤Ï¥­¥Ä¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À