プロフィギュアスケーターの織田信成が『トークィーンズ』（フジテレビ系）に中学時代の同級生で妻の茉由さんと夫婦で出演。だが、その言動にネットから疑問視する声が相次いでいる。織田信成は「割とやばいヤツ」茉由さんによれば、織田には“会話にオチを求めるルール”があり、4人の子どもたちのオチが弱かったり、オチの前に笑ってしまうと注意してくるという。第4子はまだ幼いにもかかわらず、そんな小さな子どもにまでダ