卓球◇世界選手権個人戦第６日（２２日、カタール・ドーハ＝ルサイル・アリーナ）【ドーハ（カタール）２２日＝宮下京香】混合ダブルス準々決勝で１８歳の松島輝空（そら）、１６歳の張本美和組（木下グループ）が、大会２連覇中で昨夏パリ五輪金メダルの王楚欽（おう・そきん）、孫穎莎（そん・えいさ）組＝中国＝にゲームカウント１―３で敗れた。３位決定戦がないため勝てば銅メダル以上が確定する一戦。高校生同士の“