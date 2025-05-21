ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、日本全国から空き物件の情報を募集する「バーガーキングを増やそう シーズン2」を5月21日から実施しています。第1弾は「12カ所」で新規出店が実現同キャンペーンは、「バーガーキングにぴったり」の空き物件情報を、公式サイトの応募フォームから応募するというもの。昨年実施された第1弾では、7万8000件超の物件情報が集まったといい、精