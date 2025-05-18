[5.18 J2Âè16Àá](¥Ë¥ó¥¹¥¿)¢¨18:00³«»Ï¼ç¿³:Ãæ°æÉÒÇî<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[°¦É²FC]ÀèÈ¯GK 31 ÇòºäÉöÇÏDF 16 ºÙÃ«¹ÒÊ¿DF 25 µÈÅÄ²¹µªDF 29 Ê¡ÅçÈ»ÅÍDF 44 ¿¹»³¸øÌïMF 7 Á¾º¬ÅÄ¾÷MF 8 ¿¼ß·Í¤ÂÀMF 10 º´Æ£Î¼MF 24 ¹ÃÅÄ±ÑÕòFW 15 ÄáÌîÎç¼ùFW 17 Â¼¾åÍªÈì¹µ¤¨GK 1 ÆÁ½Å·òÂÀDF 3 ¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥¹¥«¥ì¥¼DF 19 ¹õÀÐµ®ºÈDF 21 ¥Ñ¥¯¡¦¥´¥ÌMF 13 ·¦ÅÄÎÇMF 48 ¹ÔÍ§æÆºÈMF 90 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥ô¥£¥¢¥ÊFW 11 Æ£¸¶ÍªÂÁFW 18 ÅÄ¸ýÍµÌé´ÆÆÄÀÐ´ÝÀ¶Î´[ÆÁÅç