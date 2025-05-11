株式会社ベビーカレンダーが運営する生活総合情報メディア「ヨムーノ」は、子どものいる20～50代の女性152人を対象に「お小遣い」に関する調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】子どものお小遣いにもデジタルマネーの波 お小遣いを「渡している」と回答した人は46.1％で、「現在は渡していないが、今後渡す予定（19.0％）」を含めると全体の65.1％がお小遣いに“前向き”だった。一方、