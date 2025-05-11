Ãæ¹ñ¡¦Ê¡·ú¾ÊÀô½£»Ô¤Î·ëº§Ãç²ð½ê¤Î¹­¹ð¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ê¤É¤¬8Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÆ±»ÔÆâ¤Î¤¢¤ë·ëº§Ãç²ð½ê¤¬Å¹Àè¤Ë¡ÖÁ´¹ñ7Æü´Ö¥¹¥Ô¡¼¥É·ëº§¡¦¾ÚÌÀ½ñ¼èÆÀ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í²Ö²Ç¡×¤Ê¤É¤Èµ­¤·¤¿¹­¹ð¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÄãÂ¯¤ÊÀëÅÁ¡×¡ÖË¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±Ãç²ð½ê¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹­¹ðÆâÍÆ¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Î¤Û¤«³°¹ñ¿ÍÇÛ¶ö¼Ô¤Î¾Ò²ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù