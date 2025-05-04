¥æ¡¼¥¨¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ï5·î1Æü¤Ë¡¢¼¼ÆâÍ·¤Ó¾ì¡Ö¥­¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUS ¾¾¸Í¾ïÈ×Ê¿Å¹¡×¤ò¡¢À¾Í§¾ïÈ×Ê¿Å¹¡ÊÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡Ë¤Î4³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡ü¼õÉÕ¸å¤Î½ÐÆþ¤ê¼«Í³¡¢°û¿©¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¼«Í³¡Ö¥­¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUS¡×¤Ï¡¢¼õÉÕ¸å¤Î½ÐÆþ¤ê¼«Í³¡¢°û¿©»ý¤Á¹þ¤ß¼«Í³¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¸òÂå¤â¼«Í³¤Î¡¢½ë¤¤Æü¤â´¨¤¤Æü¤â±«¤ÎÆü¤â²ÖÊ´¤¬¿É¤¤»þ´ü¤Ç¤â¡¢Å·µ¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤æ¤Ã¤¯¤êÍ·¤Ù¤ëÁ´Å·¸õ·¿²°ÆâÍ·±àÃÏ¡£º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥­¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUS ¾¾¸Í¾ïÈ×Ê¿Å¹¡×¤Ï¡¢