なにかと出番の多いトマト。そのまま食べてもおいしいですが、ひと手間かけて湯むきすると、味がよくしみ込んでジューシーな箸休めになります。今回は、湯むきしたトマトのアレンジレシピを副菜からデザートまで10選ご紹介。湯むきトマトで作るデザートは、ヘルシーでダイエット中でも罪悪感なく食べられます。栄養も豊富で美肌効果も期待できるトマトのレシピ、ぜひ活用してくださいね。■【柔らかい】湯むきトマトのサラダへたを