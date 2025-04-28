【ロンドン共同】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は28日、2024年の世界の軍事費（支出、一部推計）が前年比9.4％増の2兆7180億ドル（約390兆5千億円）だったと発表した。伸び率は統計を取り始めた1988年以降最大で、10年連続で最高額。ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東の戦火拡大をはじめ、世界的な緊張激化が要因。SIPRIは今後数年間はさらなる増額が見込まれると予想した。国別では、1位の