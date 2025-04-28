北朝鮮は、ウクライナに侵攻するロシアを支援するため兵士を派遣していたことを明らかにしました。北朝鮮メディアは先ほど、ロシアが26日、ウクライナ軍の越境攻撃を受けていた西部クルスク州を完全に奪還したと発表したことにふれ、ロ朝戦略的パートナーシップ条約に基づいて、金正恩総書記の指示のもと、北朝鮮軍を戦闘に参加させていたと伝えました。北朝鮮が軍部隊の派遣を認め、公表したのは今回が初めてです。