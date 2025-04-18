4月17日、第5子妊娠中の辻希美がブログを更新した。【写真】クマのぬいぐるみを抱えたキュートな姿も公開辻はこの日の投稿で、「健診に行き終わってバーガー を…」「大好きなシェイクシャック」と綴ると、ハンバーガーを手にした写真を掲載。続けて、「からの〜ジェラピケの展示会へ」と、ファッションブランドの展示会を訪れたことを明かし、「大人アイテムはもちろんですが babyも可愛すぎて」「オーダーヤバかった 届くのが楽