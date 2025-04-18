18日朝、警察署の前でこちらを見るなり顔を下に背けたモヒカン刈りの男。「半分じゃなく全部グレてっから！」と、自らを“全グレ”と主張する無職の小林裕次郎容疑者（42）です。テールランプをピカピカ光らせ、くねくね走行。小林容疑者は赤羽エリアを中心に活動する「赤志旧車會」の代表。集団で、改造を施したバイクを走らせていたとみられます。押収されたバイクは強い自己主張なのでしょうか、背の高い金色のシートが。シート