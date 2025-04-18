引っ越しシーズンということで、新しい生活の準備に追われる人も多いことでしょう。どこに住むか、よーく検討することだと思いますが、どんなにいろいろ考えていても、やはり実際に住んでみないと分からないことって山ほどあると思います。今回はそんな、引っ越し後に判明した想定外の事態についてご紹介しましょう。隣人のトラブルに巻き込まれる「配属先が変わり、勤務地の近くへ引っ越ししました。駅近で、治安もいいエリアだと