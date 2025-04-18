◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―７阪神＝延長１１回＝（１７日・神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が今季初出場した１７日の阪神戦（神宮）の９回、上半身のコンディション不良が再発して途中交代した。３月に発症した上半身のコンディション不良から回復して「４番・右翼」で今季初出場し、８回には左前打で今季初安打。通算８３７試合目で初めて外野を守るなど順調だったが、９回の打席で暗転した。カウント１―