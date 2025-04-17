県は4月17日、県内事業者の香港での事業展開の拡大を支援するため、来週、現地の商業施設などで県産品のPR活動をすることを発表しました。これは4月17日に開かれた、知事定例会見で発表されました。PR活動は、県産食材や伝統工芸品を香港に売り込もうと、県が企画しました。期間は4月23日から4日間で、食品事業者や貿易会社など県内の27社が参加し、現地のスーパーや百貨店に鳴門金時やすだちぶりなどの一次産品や、藍