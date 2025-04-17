「生謝罪直前までスタッフたちに知らされておらず、みんなびっくりしていましたよ。放送終了後にはチーププロデューサーと一緒に青井さんがスタッフ全員の前で改めて謝っていました」（番組関係者）4月9日、フジテレビによる《不適切な言動があった》との発表を受けて、『Live News イット！』（以下、『イット！』）で謝罪していた元NHKアナウンサーの青井実氏（44）。発表によれば、昨年5月ごろ番組リハーサル中にフリップ演出が