16日、UEFAチャンピオンズリーグの準々決勝2ndレグでインテルと対戦したバイエルン。ホームでの1stレグを1-2で落としていた“ドイツの巨人”だが、アウェイでは52分、ハリー・ケインのゴールで先制することに成功。トータルスコアで2-2に追いついた。しかしその後、58分にラウタロ・マルティネスの同点弾、61分には2019年から4年間バイエルンに在籍していたバンジャマン・パヴァールに逆転弾を献上。バイエルンも76分のエリック・