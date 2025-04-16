OK Goが2014年の『Hungry Ghosts』以来となる通算5枚目のアルバム『And the Adjacent Possible』をリリースした（国内盤CDは4月25日発売）。デイヴ・フリッドマン（フレーミング・リップス、テーム・インパラ、MGMTなど）の独特なミキシングによってまとめられた全12曲には、バンドの「今」が投影されている。今年7月にはフジロックにも出演決定。ユニークなMVでも知られる彼らの現在地とは？ロサンゼルス経由シカゴ出身のバンド、