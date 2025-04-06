中国台湾周辺で大規模な軍事演習を実施。緊張が高まるなか、有事の際は、日本が「最前線に立つ」との発言がアメリカの国防長官から飛び出し、波紋を広げています。【写真で見る】中国軍が公開した、台湾を恫喝する動画「台湾を毒し、究極の破壊を招く」中国軍が恫喝動画を公開2025年4月1日に中国軍が、ある動画を公開しました。台湾に巣食う寄生虫。よく見ると、顔は頼清徳総統です。中国軍は「台湾を毒し、究極の破壊を招く」な