耐熱容器で混ぜるだけ【画像を見る】こねる技術がなくても大丈夫！簡単ちぎりパンの仕込みから焼くまでの手順を確認1分半で作るマグケーキなど、おいしくて体にやさしいパンと米粉おやつのレシピがInstagramで大人気のリケコさん。「パンお菓子作りは、時間に余裕がある人がするもの」とイメージしがちですが、リケコさんのレシピは、どれも混ぜるだけ、袋でもむだけ、発酵は寝ている間に冷蔵庫におまかせするだけ。しかも身近な