QolyÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¹âÌÚµÁÀ®¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Îµ¿Ìä¤äÌäÂê¤Ê¤É¤ËÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à¡Ø¹âÌÚµÁÀ®¤Î¹âÌÚ¼°GK»ëÅÀ¥³¥é¥à¡Ù¡£Ï¢ºÜÂè3ÃÆ¤ÏÀè·î3·î28Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÈïºÒÂÎ¸³ÃÌ¤À¡£¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¿Íµ¤¾Æ¤­Ä»¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·§¤Î¾ÆÄ»¥Ð¥ó¥³¥¯»ÙÅ¹¡ØKuma No Yakitori Bangkok¡Ù¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Þ¤êÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¤Ç¤ÎÈïºÒÂÎ¸³¤òÆÈÇò