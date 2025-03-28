いま、対話型AI「チャットGPT」の最新機能が注目を集めています。それは、自分で撮影した写真を取り込むと、“ゴッホ風”や“浮世絵風”など、いろいろなパターンに変えられるというものです。中でも大きな話題となっているのが“ジブリ風”なんですが、著作権などを懸念する声も上がっているようなんです。2025年2月に行われたアメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談の画像をもとに、AIでスタジオジブリ