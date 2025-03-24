ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¡×¤¬¡¢¡ÖÌµÎÁÂß½Ð¥Ù¥Óー¥«ー2Âæ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ø¼°X¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë­¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿åÂ²´Û¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤«¡©¿åÂ²´Û¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£  ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¥¯¥Ó¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥¤¥ë¥«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ä¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¤Î³¤¤ÎÀ¸¤­Êª¤¿¤Á ÌµÎÁÂß¤·½Ð¤·¤Î¥Ù¥Óー¥«ー¤¬2ÂæÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÊ¶¼º  ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û