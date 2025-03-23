立憲民主党の小川淳也幹事長＝2024年10月立憲民主党の小川淳也幹事長は23日のフジテレビ番組で、自民党の岸田文雄前首相が在任中に商品券を配った問題を巡り、国会の政治倫理審査会で弁明するよう求めた。「商品券問題は歴代政権にさかのぼる可能性が濃厚だ。疑惑を持たれたら出てくることを当たり前にしたい」と述べた。立民などの野党は、石破茂首相に対しても政倫審で商品券配布について説明するよう要求している。小川氏は