2024年10月29日（米国時間）、Appleが発表したMac miniの新型が、同年11月8日に発売された。M4と呼ばれる超高性能プロセッサを搭載し、手のひらに収まるコンパクトサイズ。ベーシックモデルでは10万円を切るという驚きの価格設定だ。あまりに衝撃的で、筆者は思わず衝動買いをしてしまった。筆者にとっては久しぶりのMacである。ソニーグループのSNFT株式会社は、ソニー損害保険株式会社（以下、ソニー損保）が実施する「ソニー損