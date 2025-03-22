4月6日（日）の朝9時より放送がスタートする『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』は、鬼太郎にゆかりのある著名人がセレクトした『ゲゲゲの鬼太郎』過去回が放送される特別シリーズ。そのセレクターとして、京極夏彦、ウエンツ瑛士、松下奈緒、佐野史郎の4名が追加発表された。＞＞＞各セレクターやキービジュアルなどをチェック！（画像7点）『ゲゲゲの鬼太郎』は、水木しげるによる名作漫画を原作とし、1968年に第1期が放送