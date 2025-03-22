俳優で歌手の中島健人（３１）の主演映画「知らないカノジョ」（２月２８日公開）が好スタートを切るも、伸び悩んでいる。一連のフジテレビ問題の余波で?ブースト?があっただけに、大ヒットが期待されていたが…。フランス映画「ラブ・セカンド・サイトはじまりは初恋のおわりから」を、舞台を日本に移してリメーク。ヒロインはシンガーソングライターのｍｉｌｅｔが務めている。「『知らないカノジョ』の製作幹事はフジテレ