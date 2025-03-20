人類史上最も高い斜塔となったマンハッタンの204mを誇る高層マンション「1 Seaport」。金融危機以降、高級住宅としての超高層ビルが次々と立つニューヨークでいま何が起こっているのか。“ニューヨークの斜塔”を巡るレポート。