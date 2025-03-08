3¿ÍÀ©¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¼¯»ùÅç¡×¤È¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤É¤¬¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¼¯»ùÅç¡×¤ÈÀÖÄÍ³Ø±àÈþÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î´ë¶È2¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥º¼¯»ùÅç¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï2022Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢ÀÖÄÍ³Ø±à¤Î¥Ç¥¶¥¤