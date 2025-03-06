新たな視点と独自取材でお伝えする「eyes23」。軍事支援を一時停止し、ウクライナのゼレンスキー大統領に圧力をかけ続けるトランプ大統領。こうしたことで有利な状況となっているのが、ロシアのプーチン大統領です。そのロシア軍は戦闘を続けるため、出稼ぎのネパール人をだまして戦地に送っていることがわかりました。【写真で見る】ウクライナ国境近くでの訓練風景外国人を騙してウクライナ前線に投入ロシア軍“人身売買”2月