9年前の2016年1月11日、違法薬物の所持・製造でNHKのアナウンサーだった塚本堅一さんが逮捕された。京都、金沢、沖縄などで活躍、2015年に東京配属となり、1年が経とうという時だった。「ニュース番組のレポーターをやっていた。外に行って夕方の天気の様子を短く伝えたり、楽しくてやりがいもあった。今までやってきたことを活かせるじゃないが、そう思って仕事はしていた」。ただ、この逮捕で人生は一変。30日間勾留された後、