中日とナゴヤドームは27日、2026年シーズンからホームランウイング（仮称）、アリーナシート（仮称）の新設決定を発表した。ホームランウイング（仮称）は左中間、右中間を狭めて、外野へ新たな座席（左右各約130席を予定）を設置し、外野フェンス高は、現行の4.8mから3.6m（ソフトラバーフェンス2.6m＋ネットフェンス1.0m）、本塁から右中間・左中間までの距離は同各116ｍから各110ｍに変更する予定で、両翼100ｍ、中堅122ｍ