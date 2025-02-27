2月27日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、教育無償化に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「財務省自民党は増税案をとったということですよね」 衆議院予算委員会は26日、自民、公明、日本維新の会の3党が合意した高校無償化や給食費無償化の財源に議論が集中した。新年度当初予算案の成立は確実と