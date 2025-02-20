サカナクションの約3年ぶりとなる新曲「怪獣」のリリースを記念して、テレビアニメ『チ。 ―地球の運動について―』（NHK総合毎週土曜後11：45ほか）とコラボレーションしたミュージックビデオが公開された。【動画】良すぎるな…サカナクション×『チ。』コラボMV「怪獣」は2024年10月よりNHK総合テレビで放送がスタートした『チ。 ―地球の運動について―』の主題歌。サカナクションとして初のアニメ主題歌で、構想に2年