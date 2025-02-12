ロシアとの戦闘で兵力不足に苦しむウクライナは11日、18歳から24歳の若者を対象に志願兵の募集を始めました。最大で年間およそ730万円の報酬を支給するとしています。ウクライナ国防省は11日、強制的な動員の対象外である18歳から24歳の若者を対象に、1年間の兵役につく志願兵募集を始めました。契約金や給与など、最大で年間およそ730万円の報酬を支給するとしていて、国防省は「1年で戦闘経験と経済的な安定を得られる」と呼びか