実業家の堀江貴文氏が１１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「令和ロマン」高比良くるまの学歴トークに反応した。くるまは進学校の本郷中高から一浪して慶大文学部に進学した?インテリ芸人?。それでも日本最高学府の東京大学とは雲泥の差があると考えており、９日放送のフジテレビ「ボクらの時代」で「慶応の文学部って３科目しかやらなくていいんですよ。英語と歴史と小論文」「東大なんて７科目くらいや