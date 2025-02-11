アサヒ飲料は、2月11日から「ウィルキンソン タンサン ダブルピーチ」（500mlPET/135円税込）を発売する。「ウィルキンソン タンサン ダブルピーチ」は、白桃と黄桃の2種類のピーチの味わいが楽しめる無糖炭酸飲料。白桃は強い甘みが特長の福島県産あかつきのエキスを使用。芳醇な香りの黄桃のフレーバーを組み合わせることで、特別な味わいを実現したという。パッケージはピーチの桃色を背景に「WILKINSON」のロゴを中央にあしら