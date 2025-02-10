ギネス世界記録を4つ取得した世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット」の主催などを通じて最先端のXRソリューションを提供する株式会社HIKKYは、マーベルスタジオ劇場最新作『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』の公開（2月14日公開）を記念して、メタバース上に渋谷の街を再現した会場で、自身がキャプテン・アメリカになりきってゲームや写真撮影が楽しめる「VR Shibuya」を制作し、2025年2月10