情報・ワイドショー番組「サンデージャポン」（TBS系）が2025年2月9日に放送され、大リーグのロサンゼルス・ドジャース・大谷翔平投手（30）の元通訳で、銀行詐欺罪などで米カリフォルニア州の連邦地裁から禁錮4年9か月を言い渡された水原一平被告（40）を特集した。大谷の銀行口座から約1700万ドル（約26億円）を盗み番組には、過去に米国の刑務所に服役した経験のある井上ケイ氏がVTR出演し、水原被告の今後の刑務所内での生活に