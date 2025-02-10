石破茂首相は2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。アメリカドナルド・トランプ大統領から送られた直筆メッセージを公開しました。【実際の投稿：石破茂、トランプ大統領からのメッセージ公開】「嫌味を言われてるのすら分からない」日本時間8日、アメリカ・ワシントン州にあるホワイトハウスで、トランプ大統領との初となる日米首脳会談に臨んだ石破首相。9日に更新したXでは、トランプ大統領からの直筆メッセージと、トランプ