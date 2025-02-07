7日に開催延期となったANAの国内線航空券のタイムセールを8日から開始。今回は2025年ゴールデンウィークの一部期間も含まれているほか、国内線上位クラス「プレミアムクラス」にもキャンペーン運賃が設定されています。13日まで実施ANA（全日空）が2025年2月8日0時から、国内線航空券のタイムセールを実施予定です。ここでは「羽田〜新千歳線片道7700円」など通常運賃より大幅に割り引かれた運賃が設定されます。また今回は、202